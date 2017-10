Lokalt politi så etter ransmenn

Vårt lokale politi holdt både vegen over Venabygdsfjellet, og Dovrefjellet, under oppsikt i tilfelle ranerne skulle dukke opp der.

Det var i morgentimene mandag at bankranet fant sted.

Imidlertid ble ranerne pågrepet litt over klokka 10 mandag. Det var politiets helikopter som lokaliserte de to mennene i et skogholt ikke langt fra der de hadde kjørt fluktbilen i grøfta i Rendalen.

Mennene blir nå satt i sentralarresten i Hamar.

Det var ingen som kom fysisk til skade i forbindelse med ranet, opplyser politiet.