Kunst i naturen og det offentlige rom

Vegskille sluttkonferanse torsdag:

Anne-Marte Kolbjørnshus frå komite for opplæring og kultur hadde sett Nytt på nytt førre fredag, og konstaterte da ho opna sluttkonferansen for Vegskilleprosjektet, at NRK-programmet hadde fått med seg noko av essensen i Vegskilleprosjektet.