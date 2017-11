Gir seg som arrangør av Romjulscupen

Nyheter

Siden 2007 har Hill og Støve stått som arrangører av den populære cupen. Med god hjelp av slekt og venner har dette blitt en cup som har samlet hundrevis av fotballspillere fjerde dag jul. Turneringen har vært et samtaleemne nærmest året rundt. Men nå føler de to driftige karene at nok er nok.

– Vi vil slippe til andre som har ork og vilje til å videreføre denne cupen. Det kan være gode penger å tjene for et idrettslag som vil videreutvikle turneringen, sier Raymond Hill til Dølen.

Mye moro

Raymond og Geir Inge har mange gode minner fra Romjulscupen. Både fra selve turneringen, og også fra de mange bankettene som har vært arrangert.

– Vi har hatt det mye moro, men det er også mye jobb. Planlegging, tilrettelegging og ikke minst arrangementet har tatt mye tid. Vi må også få takke alle som har hjulpet oss disse årene. Uten dem hadde det blitt umulig å arrangere Romjulscupen. En spesiell takk til dommerne som har stilt opp år etter år, sier Raymond Hill til slutt.