Tommel opp!

Nyheter

- Dette var artig, de var flinke, sier tre andreklassinger fra Barhaug skole i munnen på hverandre. De har nettopp kommet ut fra Vinstrahallen, hvor den årlige kultursamlinga gikk av stabelen fredag.

- Morsom musikk

Arrangementet samler grunnskoleelever i Nord-Fron i Vinstrahallen, der elevene står på scena og underholder med sang, dans og musikk.

- Det var morsom musikk. Jeg syns de fra Barhaug var best, bryter to medelever inn.

Kontaktlærer Marthe Engum forteller at elevene helt fra skolestart av lærer om hvorfor det er viktig å la alle få være med å leke, slik at ingen blir aleine.

- Skolen er en såkalt PALS-skole, så vi har klassetime annenhver uke hvor temaer som dette tas opp.

Berømmer elevene

Blant innslagene var framføring av Sødorp-sangen av andreklassingene ved skolen, og Blime-dansen, kjent fra NRK Super, framført av elever fra Barhaug skole. Ordfører Rune Støstad hadde også tatt turen, for anledningen ikledd ordførerkjedet. Han berømmet barnas insats for å inkludere hverandre og understreket hans og lærernes ansvar for at elevene skal ha det bra på skolen.

MOT-samarbeid

MOT utgjør en stor del av programmet på kultursamlinga, både rent estetisk, med plakater og t-skjorter, men også på scena. Organisasjonen har samarbeid med både kommune, ungdomsskoler og videregående skole. Ved endt program framførte programlederne, fra Ungdom Med Mot, MOT-sangen, med tilhørende tekst på storskjerm.