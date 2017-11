Nytt og lite kyllingliv så dagens lys ...

Nyheter

I 21 dager til ende har barna fulgt tett med på utvikllingen i rugekassa. Når ville de små kyllingene se dagens lys?

- I dag var endelig dagen kommet, da eggene var ferdigruget. Nå har vi sett på kyllingene hakke seg igjennom skallet, forteller Linda Jacklin Haugen til Dølen.

Tommel opp! Den årlige kultursamlinga i Vinstrahallen falt i smak hos andreklassingene fra Barhaug skole, som er klare på at alle må ha noen å leke med.

Dag for dag har barna stått i ring rundt rugeakssa, og i tr og orden har alle barna fra hele barnehagen kikka innom, for å våke over de små kyllingene, som snart ville ut.

- I løpet avde to siste dagene har to, små kyllinger kommet til, og det ser ut til at to til er på veg, sier Haugen.