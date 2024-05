Sjølv kleda spratt, men dei spratt av. Det var berre gauken som ikkje gol! Men alt 2. mai kom dramatikken: Kvar var avisene?

Kaffien var kokt, godkaka framfunnen- og morgonfoten førte meg seint, men sikkert ut til postkassa: Tom som ein pengepung 1. juledag! Hjartet mitt fekk ein brist som gjorde den veike bogen til Einar Tambarskjelve til ein vits. Grunnlaget for heile eksistensen min den dagen fall i grus. Sjølv Klassekampen, som eg tinga for å ha ei avis kvar dag, glimra ikkje! K.kampen sa: " Måndag- og onsdagsavisene vil kome fram på rett dag annankvar veke. Dei vekene Posten ikkje har levering på måndag og onsdag, vil avisene kome fram dagen etter." Resultatet var at måndag morgon låg Klassekampen der -- men som laurdags- nummer!

Påska er over, så eg kan heller ikkje forklare frustrasjonen med "nei, nå står verda ikkje til påske!" Så kva gale har eg gjort?