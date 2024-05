Jeg husker følelsen da jeg for første gang tok på meg russedressen, satte meg inn i russebilen sammen med mine beste venninner, og vi kunne rulle i gang russetida. Vi var fulle av forventninger og i lykkerus over å skulle slippe oss løs, kamuflert i røde dresser, disse få, men så intense maidagene.

Året var 1992, vi var et stort kull, der hele 19 russebiler rulla gjennom midtdalskommunene. Vi hadde en Ford Transitt, som vi i uker i forvegen hadde pynta opp etter beste evne, både utvendig og inni. Like lenge hadde vi tråla butikker og næringsliv i hele dalen, på jakt etter sponsormidler. Jeg husker fortsatt den lange lista med lokale sponsorer, som betalte oss maks 500 kroner for å ha klistremerket sitt på bilen.

Dette var lenge før russebussenes tid, og mange år før russeindustrien fullstendig tok kontroll på hvordan norsk ungdom skal feire avslutninga av 13 års skolegang. Gjennom artikler skrevet av Ivar Brandvol i VG og i boka hans om nåtidas russefeiring, har vi fått et unikt innblikk i hvordan den har blitt big business, med holdninger og verdier fullstendig ute av kontroll.

Den skor seg på ungdom helt ned i tidlig ungdomsskolealder, med mål om å melke mest mulig penger ut av dem, i tillegg til å formidle og bidra til usunne verdier.

Gjennom sosiale medier jobber selskapene beinhardt for å påvirke 13-åringer, ved å skape et glansbilde av russefeiringa. Dess større og mer voldsomt, jo bedre, der målet er å få kloa i pengene. Dette blir gjort helt ukritisk. Kanskje gjennom seks lange år (!) går dermed våre ungdommer med russetida i bakhodet, alt hva det innebærer av press og forventninger.

De som ikke blir en del av ei russegruppe, vil allerede på ungdomsskolen kunne føle seg ekskludert.

Mens vi jobber med holdninger, MOT-arbeid på skolene, maner til samhold og inkludering, påvirker krefter utenfra til hierarki, utenforskap og press.

Brandvol har gjennom et brett kildegrunnlag, avdekka en vanvittig kynisk, kommersiell bransje, som bidrar til utestengelse, ulikt maktforhold og sjokkerende nok; tilbud om seksuelle relasjoner til menneskene bak russeselskapa.

Dette er selskap som omsetter for milliardbeløp.

Kontrakter inngås - ungdom er bundet til denne helt til tenninga slås av på bussene 17. mai. Om bussene holder så lenge; mange av dem er i dårlig stand og mangler vedlikehold. Vi kan også lese historier om ungdom som havner i store økonomiske vanskeligheter, langt utover maidagene. Presset på å bruke tusenvis av kroner på slik som klær, effekter, russelåter, slippfester, buss og feiring, er stort.

Det er ikke ungdommene som er problemet, problemet er de som har skapt denne kunstige, vanvittige industrien, som tyner og utnytter ungdommene, og bidrar til vinnere og tapere.

Det er den vi må til livs.

Egne minner fra russetida er gode. Det er minner om van, vennskap og varig glede – vårens vakreste eventyr.

Vi gjorde det enkelt, var opptatt av å være sammen, ta morsomme russekrav, som gå på ski i Nedregate og spise frokost i rundkjøringa. Vi spilte Baksia på et middels annlegg, men som hadde volum nok til å generere dans og allsang.

Og jeg er av dem som synes det er noe vakkert ved å se ungdommene ute i gatene, høre dunkene fra musikken i russebilene og se de samles ute i bybildet. All den fantastiske ungdommen vi har, fortjener å ha noen dager med feiring av mange års skolegang.

Noe må endres, men russetida må ikke nødvendigvis avskaffes.

En skal være forsiktig med å si at alt var så mye bedre før, men med det som avdekkes gjennom Brandvols arbeid, blant annet, er det riktig å rope et varsko. Noen må sette ned foten for hvordan russeindistrien opererer, og voksne må aktivt jobbe for å få innsyn i hvordan tenåringene utnyttes.

Slik at vi kan fjerne parentesen rundt vakreste, og beholde russetida som et vakkert våreventyr også i framtida.