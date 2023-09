Ringebu MDG ønsker stopp i videre utbygging av fritidsbebyggelse i kommunen

I Kvitfjell er det vedtatt reguleringsplaner for Svangvollene og Varden III. Vi håper det ikke er for sent å stoppe disse prosjektene som, hvis de blir gjennomført, vil omskape enda mer natur- og beiteareal til gjennomgravde og monotone fritidsboligfelt.