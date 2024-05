I løpet av de siste to årene har jeg frekventert Vinstra legekontor, Lillehammer sykehus, Gjøvik sykehus og ambulansetjenesten. Konsultasjoner, innleggelser, behandlinger – for å nevne noe – har vært benyttet nesten ukentlig.

Det er vanskelig å fremheve noen spesielle tjenester, men Vinstra legekontor bør nevnes spesielt.

Makan til oppfølgning og omtanke i alle avdelinger, må man lete lenge etter! Et par små feilskjær i forbindelse med innleggelser har det vært, men de er bagatellmessige!

Jeg tenker ofte på «Ole Ivars» sin sang – «Jag Trodde Änglarna Fanns».

Etter at jeg selv har erfart å være pasient, VET jeg at englene fins i helsevesenet! Bare så synd at det fokuseres på det negative som skjer, selv om jeg er sikker på at de aller fleste har lignende erfaring som meg.

Vi som bor i Innlandet, kan prise oss lykkelige over beliggenheten, klimaet og avstandene til sykehusene. Vi er privilegerte i forhold til andre distrikter i Kongeriket!