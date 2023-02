«Naturbruksskolene er en god plass å lære»

Det er mye vi ikke vet om framtiden, men at mat, klima og miljø er svært viktige områder framover er helt klart. Verden er mer usikker enn på lenge. Da er dette viktige fagfelt å jobbe videre med for at både folk, dyr og jorda vår skal fungere godt framover. Her trengs kunnskapsrike folk.