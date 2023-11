Lovens formål er å fremme kommunalt selvstyre, styrke lokaldemokratiet, og sikre effektiv, tillitsvekkende, og bærekraftig kommunal virksomhet.

I henhold til kommuneloven § 13-1 har kommunestyret ansvaret for å ansette kommunedirektøren, som er leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal lede administrasjonen i tråd med kommunestyrets retningslinjer, sikre forsvarlig utredning av saker, og iverksette vedtak uten ugrunnet opphold. I tillegg har kommunedirektøren ansvar for personalforhold, økonomi og er overordnet alle ansatte i kommunen.

En øverste leder, som for eksempel en kommunedirektør, må ha full tillit fra sine oppdragsgivere, i dette tilfellet kommunestyret. Tillit er grunnleggende for at lederen skal kunne utføre sitt arbeid på en effektiv og trygg måte. Her er noen utdypende grunner til hvorfor tillit er avgjørende:

Handlekraft og beslutningstaking: En øverste leder må kunne ta nødvendige beslutninger for å lede administrasjonen. Svekket tillit kan føre til usikkerhet og nøling i beslutningsprosesser, noe som kan hemme organisasjonens evne til å håndtere utfordringer og muligheter raskt og effektivt.

Samarbeid og gjennomføring av politikk: Kommunedirektøren er ansvarlig for å gjennomføre kommunestyrets vedtak og politikk. Med svekket tillit kan det oppstå motstand og manglende samarbeid, noe som kan hindre gjennomføringen av viktige initiativer og prosjekter.

Troverdighet og omdømme: Tillit er grunnlaget for troverdighet. En leder som ikke har full tillit fra kommunestyret, kan møte utfordringer med å opprettholde sitt eget og organisasjonens omdømme. Dette kan påvirke forholdet til innbyggerne og skape tvil om kommunens evne til å levere tjenester på en pålitelig måte.

Motivasjon og ansattes engasjement: Tillit er også avgjørende for å skape et positivt arbeidsmiljø. Når kommunestyret har tillit til kommunedirektøren, blir det lettere å bygge en positiv kultur og motivere de ansatte. Manglende tillit kan føre til usikkerhet og redusert engasjement blant de ansatte.

Langsiktig planlegging og stabilitet: Tillit gir den nødvendige stabiliteten for å kunne gjennomføre langsiktige planer og strategier. En kommunedirektør som har svekket tillit, vil ha utfordringer med å sikre kontinuitet og stabilitet i organisasjonen.

Jeg tviler ikke på at de to nyansatte kommunedirektørene vil klare sine oppgaver på en utmerket måte, og at de vil vinne nødvendig tillit fra sine oppdragsgivere – kommunestyret. Men de har fått en svært uheldig og ufortjent start.

Min kritikk retter seg mot de folkevalgte i kommunene Nord-Fron og Sør-Fron, som ikke klarte å samle seg enstemmig om ansettelsen av kommunedirektør. Det er beklagelig at politikerne ikke har forstått viktigheten av å stå samlet bak ansettelse av en så sentral stilling som kommunedirektør. Etter min mening, avslører dette manglende rolleforståelse og en uheldig beslutningsprosess.