«Takk og pris for jordbruksoppgjøret 2022»

Pengene kom på konto midt i februar, og jeg vet at for veldig mange av oss går de rett til nedbetaling av lån til gjødselkjøp og å betale ned på opptrukne kreditter. Gudskjelov at beløpet var såpass som det var. Men, dette var bare et første skritt.