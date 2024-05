Tirsdag kveld gikk politiet i Innlandet ut med opplysninger om at det skal ha blitt avfyrt et vådeskudd et sted i Gudbrandsdalen.

Hendelsen skjedde i forbindelse med inndraging av et våpen på ei privat adresse.

Det var ingen personer som ble truffet at skuddet.

Nå er episoden rutinemessig meldt til Spesialenheten for politisaker.

Til NRK Innlandet siet påtalefaglig etterforskningsleder, Thor Larsen at de ble varsla om hendelsen ca. klokka 12.16.

– Spesialenheten har bedt politiet gjennomføre en undersøkelse av åstedet og sikre bevis, og deretter oversende saken til Spesielenheten for vurdering. Det aktuelle våpenet er bedt oppbevart på et sikkert sted fram til Spesialenheten har fått tilgang til saken, sier han.

Han opplyser også at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer før det har skjedd.