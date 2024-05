Sida 2019 har Statens vegvesen, ti organisasjoner og politiet samarbeidet om «MC-dugnaden».

Onsdag møtte de MC-folket for å snakke om sikkerhet. Det var mange hundre til stede på Tyrigrava, motorfolkets treffsted ved Gjersjøen, 20 minutt utenfor Oslo, denne vårkvelden.

- Vi vil veldig gjerne ha alle med på MC-dugnaden, så vi kan få ned ulykkestallene. Vi har ingen å miste, sier Lars Inge Haslie i Statens vegvesen, som leder MC-dugnaden.

Kalde dekk og kald asfalt

I fjor døde 20 personer på MC, nesten 20 prosent av det totale antall trafikkdrepte. 14 av disse døde i utforkjøringsulykker.

142 personer ble hardt skadd, mange med varige mén.

Men Haslie har råd til de som setter seg på sykkelen og er litt rustne etter en lang vinter:

– Husk at det er lenge sida du har kjørt og vært en del av trafikkbildet, sier Haslie.

Han minner om å ta hensyn til egne ferdigheter og at andre trafikanter ikke er vant til å se etter MC-kjørere.

– I tillegg er det både kalde dekk og kald asfalt, og det ligger fortsatt strøsand mange steder tidlig på sesongen, så tilpass farten etter forholdene, sier Haslie.

Sikker avstand

MC-dugnaden samles om budskapet «Du skaper din egen sikkerhet».

Målet er at hver enkelt sørger for egen kompetanse og egne ferdigheter, og at alle er oppmerksomme og gjør kloke valg for å unngå ulykker.

– Den vanligste dødsulykken er utforkjøring i sving, sier Haslie, og legger til:

– Det så vi i fjor, og det har vi sett tidligere år.

Han sier at det i stor grad handler om å velge plassering som sikrer avstand til andre kjørende og velge en fart man mestrer.

– For å lykkes med framtida, må vi lære av fortida. Derfor samles vi for å lære og ruste oss til den kommende sesongen. Vi har ingen å miste, sier Haslie.