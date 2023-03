Kun halvparten av busspassasjerene bruker belte: Storkontroll kommende uke

Dersom du ikke bruker belte i buss, utgjør du en stor risiko for både deg selv og for dine medpassasjerer. Neste uke gjennomfører Statens vegvesen beltekontroller over hele landet for å rette søkelyset mot viktigheten av bruk av belte i buss.