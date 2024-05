Det er meldt om noe spredt nedbør som medfører at det lokalt kan være store variasjoner i skogbrannfaren.

Brannsjefene i Innlandet er bekymra for utviklinga, da det allerede har vært mange skogbrannhendelser den siste uka.

Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser relatert til skog og innmark så langt i år.

Klar oppfordring

I ei pressemelding minner brannsjefene i Innlandet om at det generelle bålfrobudet gjelder nå. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark. Utvalget oppfordrer også til å være forsiktig i hager eller annen innmark.

– Den tørre vegetasjonen bidrar til at det skal lite til før det oppstår brann i vegetasjonen, skriver brannsjefene, og advarer med det mot å bruke åpen ild.

– Med åpen ild menes alt som involverer åpen flamme, for eksempel bål, bålpanne, engangsgrill, turbrennere, og lignende. Dette betyr at det ikke automatisk er tillatt å bruke tilrettelagte bålplasser selv om disse er tilrettelagt. Selv om man tenner opp på ubrennbar grunn, kan glør fly langt og antenne vegetasjonen rundt, melder brannsjefene gjennom pressemeldinga.

Det er den som gjør opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne.

Og oppfordringa fra brannsjefene er klar:

– Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!