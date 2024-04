Der skal han lede «Alt for Norge» og hjelpe norskamerikanere med å finne sine røtter i gamlelandet.

Serien hadde premiere for 15 år siden, men har hatt en fem år lang pause fra skjermen. Høstens runde blir sesong nummer 11, ifølge pressemeldingen.

– Det er med en viss skrekkblandet fryd jeg tar fatt på programlederrollen. Men som en slags representant for Norge gjennom en lang alpinkarriere, håper jeg å kunne være en god norgesvert for det storfine besøket fra Amerika, sier Kjetil Jansrud.

«Alt for Norge» er åtte ganger Gullrute-nominert, og har vunnet prisen tre ganger, sist i 2018. I den nye runden, som strekker seg over 12 episoder, kommer ti norskamerikanere beskrevet som «sjarmerende og frittalende» på norgesbesøk. Vinneren får oppleve et slektstreff med hele sin norske familie.

– Det kommer til å bli utrolig gøy å geleide norskamerikanerne rundt i Norge og få gjenoppleve landet gjennom deres øyne, sier Jansrud.

Warner Bros. Discovery-sjef Magnus Vatn sier at «Alt for Norge» er det programmet som flest har etterlyst et comeback for på TVNorge. Han roser også sin nyfunne programleder.

– Kjetil Jansrud er en sportslegende med fem OL-medaljer bak seg, og det er en stor mulighet for at norskamerikanerne våre kommer til å bli starstruck av ham. Han er også et naturtalent som programleder, sier Vatn.