Nord-Fron ønsker å utvikle næringsarealet i Lomoen til et attraktivt område med leiligheter, næring, offentlige tilbud og møteplasser.

Kommunen er i forhandling om å kjøpe Lund-tomta, og kommunestyret har bestilt en arealstudie av området.

Vinstra har bare 2500 innbyggere og begrensa privat investeringsvilje. Skal kommunen lykkes med prosjektet sitt i Lomoen må vi samle folk i området ved å legge nødvendige offentlige prosjekter nærmest mulig.

I juni skal kommunestyret bestemme om de vil bygge en ny storskole ved Vinstra Videregående, der Barhaug ligger i dag - eller på dagens skoletomt i Sødorp.

Norplan mener at begge tomtene egner seg godt for et slik prosjekt.

En del politikere tror at vi fortsatt kan utvikle Lomoen, selv om vi investerer en halv milliard kroner i ny 1-10 skole og ny flerbrukshall to kilometer unna.

Disse politikerne tar feil.

Håkon Hermansson Foto: Anne Steine

Grunnen til at jeg kan være så skråsikker er at vi har mer enn 100 års erfaring med å utvikle Vinstra fra to ender, og skifte fram og tilbake hvert tjuende år.

Et tettere samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående om praktiske fag tror jeg også vi kan sette en strek over.

Jeg har stor respekt for at det er ulike meninger om plassering av en ny skole. Så lenge vi forstår at når vi velger utvikling i et område, velger vi samtidig bort utvikling et annet sted.

Uansett hva kommunestyret lander på, er jeg trygg på at ungene mine får en god ny skole isolert sett.