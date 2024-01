Retten til å se fotball

24. januar 1987 var jeg på besøk hos fetteren min. Han var en stor fan av Transformers og ville se det på TV. Problemet var at fetteren fra Dovre er en dedikert Tottenham-supporter. Og den ettermiddagen skulle Tottenham – Aston Villa sendes som tippekamp på NRK. Jeg var både eldre og sterkere, og hevdet min rett til å invadere TV-skjermen. Konfliktnivået økte så mye at verten rømte ut i sinne for å treffe venner. Selv var jeg veldig fornøyd med å få viljen min.

Allemannsretten til natur

Denne historien kan beskrive vår invasjon av fjellområder og villreinens biotop. Det samme gjelder vår fråtsing av naturressurser for å dekke et stadig økende krav om tilgang til energi. Ingen snakker om å begrense vårt energiforbruk. I naturen er vi gjestene, men oppfører oss som herskerne. Vi hevder vår egenkomponerte allemannsrett uten å vektlegge pliktene i den samme regelen.

Allemannsretten burde egentlig endre navn. Allemannsansvaret ville være mer i tråd med intensjonen. Skal regelen ha noen betydning, må hovedretten ligge til beboerne i området. Og da tenker jeg ikke primært mennesket. Vi har allerede okkupert uforholdsmessig mye areal i forhold til behovet for vårt livsgrunnlag. Og vi utvider stadig områdene for å tilfredsstille vår egen selvrealisering. Villreinen (og all annen flora og fauna) er avhengig av de samme områdene for å overleve.

Økologisk universell utforming

Vi har mange teorier og intensjoner om et inkluderende og universelt utformet samfunn. Problemet med modellen er at vi anser inkludering kun i et antroposentrisk (menneskesentrert) perspektiv. Tross alt, er vi kun ett av mange andre pattedyr på jorden. Vi må snart ta inn over oss at vi er minst like avhengige av andre livsformer som de er av oss. Det kalles et økosystem.

PS: For de som er nysgjerrige på hvordan det gikk med kampen, så vant Tottenham 3-0 etter to mål av Steve Hodge og ett av Nico Claesen. Den gangen synes jeg det var verdt invasjonen av TV-skjermen. Nå er jeg på ingen måte sikker på det.

Geir Arne Hageland, Stutt sjæf Funkibator og styremedlem Bevar Villreinen i Rondane