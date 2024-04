Rondevegen FYST planlegger 36 utleiehytter fordelt på 13 tun i tillegg til et fellesbygg/servicebygg med fasiliteter, samt fornyelse av campingplassen. Planområdene er på henholdsvis 444,4 og 137,9 da.

Intensjonen er å samle all aktivitet og servicetilbud innenfor det bebygde arealet på Venabygdsfjellet. Det nevnes aktiviteter som sykkelløype, klatrepark, badeanlegg, minigolf med mer, dette ment som forebyggende tiltak for å begrense ferdselen inn i sårbart villreinområde. Men, det vil uansett være bruk av fjellet som trekker folk til området.

Statsforvalteren har uttrykt bekymring for private fritidsboliger med tanke for omdisponering fra næring samt at det åpnes for en utvidelse av eksisterende næring i sone 2, og er særlig opptatt av at det ikke legges inn nye fritidsboliger utover det som er planlagt.

I tillegg er det planer for en utvidelse av Spidsbergseter Hotell med inntil 200 sengeplasser, samt flere utleiehytter.

Vi mener planverket ikke er i tråd med nasjonale føringer og at en utvidelse av dette området vil forringe villreinenes leveområde og arealbruk ytterligere.

Vi regner med at det er fjellet som i første rekke trekker folk til området og at ulike aktiviteter i liten grad vil hindre ferdsel inn i villreinens leveområde.