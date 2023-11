I julen oppfordres det ofte til sosialt samvær, og klirring av glass er synonymt med god stemning. Men for noen barn er ikke høytiden like magisk.

Statistikken sier sitt, omtrent 90.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol. I tillegg kommer alle de barna som har foreldre som vanligvis ikke drikker på en problematisk måte – men som innimellom gjør det likevel. I jula kan drikkeanledningene bli vel mange, og «innimellom» kan skje oftere. La oss derfor reflektere over hvordan valgene våre kan påvirke feiringen til de aller minste.

Maks to glass

For mange barn handler julaften om å telle hvor mange glass foreldrene drikker, og om å håpe i det lengste at alkoholen ikke skal ta over for kosen, julegaveåpningen eller turen til akebakken morgenen etter.

Hvert år spør Ipsos, på vegne av Av-og-til, barn om hvor mye de synes at voksne skal drikke når de er sammen med dem. De fleste svarer null, ett eller maks to glass alkohol. Det kan være klokt å lytte til barna.

For det er lett å undervurdere hvor raskt barn merker forskjell på oss voksne. Men alkoholen endrer oss, og plutselig er ikke mamma, pappa, tante eller bestefar slik de pleier. Også de små endringene, etter noen juleøl og et par akevitt, kan skape usikkerhet og utrygghet.

Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor grensa går. For barn merker at du har drukket alkohol tidligere enn du tror.

Alle barn er forskjellige, men felles for de fleste er at de ønsker seg foreldre som oppfører seg akkurat slik de pleier. Også i julen. Så la årets feiring handle om barna. Alle barn fortjener å glede seg til jul.