Ofte er de på plass hos bruker lenge før brøytebilen har vært der. Regn, slaps, glatt, kulde, de må fram uansett.

Men de ansatte i hjemmetjenesten i Ringebu kommune må sjøl stå for sko og vinterklær. Temperaturmåleren viser ofte godt over -20 i alle deler av bygda vår. Hvem andre må bruke sin private dunjakke da, eller slite ut skoene sine på jobben?

En hjemmehjelp går mange skritt i løpet av en arbeidsdag. Det eneste de ansatte i hjemmetjenesten i Ringebu kommune har er ei tynn fleecejakke de fikk for noen år siden.

Som en mulig løsning foreslår vi lettvinte vintersko, en lang parkasjakke eller hel varmedress som tåler minusgrader, vind og snøvær, samt årlig sponsing av sommersko. Av hensyn til sikkerhet bør brodder være en selvfølge i alle biler. Vikarer må også få nødvendig arbeidstøy.

Vi har ennå til gode å se en vaktmester eller en ansatt på teknisk uten nødvendige verneklær. Vi mener at nødvendige arbeidsklær også bør gjelde et kvinnedominert, og utsatt yrke som hjemmetjenesten.

Under valgkampen i Ringebu i høst reklamerte Arbeiderpartiet med at de har sørget for god økonomistyring i kommunen i de 8 årene de har sittet med makta. Er det de ansatte på golvet som betaler prisen?