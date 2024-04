Entreprenøren på jernbanebrua er i ferd med å avslutte reparasjonsarbeidene på fagverkene. Nytt fundament er på plass i elva. Dette innebærer at om kort tid blir de to fagverkene som til nå har vært reparert i teltet, løftet på plass.

Det som da vil gjenstå for entreprenøren Øst-riv er å fullføre landkarene i hver ende og nødvendige utbedringer langs sporet i hver ende. Deretter vil en ny entreprenør komme inn og legge spor, sette opp kjøreledning og nødvendige signaler.

Nå er det viktig at kommunen kjenner sin besøkelsestid

Det er en entreprenør på plass som kjenner forholdene, som har brakkeriggen på plass allerede og som fremfor alt kjenner Lågen! Han kjenner også det skjeve fundamentet på vegbrua. Det er uomtvistelig at overbygningen på vegbrua er intakt. Det er uomtvistelig at det ene fundamentet har fått en skjevstilling.

Men det er også etter min mening, basert på 50 års erfaring fra prosjektering og bygging av bruer over hele Norge, uomtvistelig at det nå er tiden for å engasjere Øst-riv til å fortsette arbeidet med fundamentet for vegbrua så fort som mulig!

Det er ingen tid å miste frem til flommen i Lågen kommer i juni. Dersom man aksjonerer nå, vil man kunne ramme en spunt rundt fundamentet, evt støpe en kappe eller gjøre andre ting. Når det er gjort kan bruoverbygningen jekkes opp og lagres opp på nytt i endelig tilstand. Det viktigste er å handle NÅ!

Fylkeskommunen vil ha jobben ut på nytt anbud

Med en anbudsrunde vil man forsinke dette arbeidet med minst tre måneder, kanskje mye mer. Da kommer man opp i flommen og kanskje inn i neste vinter før det er en åpen veg!

Trettenbrua ble forsinket med 10 måneder på grunn av tregheten i Fylkeskommunen. Hadde det vært ei bru til Statens vegvesen, ville ei provisorisk bru vært på plass etter noen uker. Reservebrumateriellet lå klart etter ei uke.

Dette er en så enkel jobb for Øst-riv nå, og også generelt at å blåse dette opp til en jobb med stort omfang som fortjener en egen anbudsrunde med tilhørende forsinkelser, er helt håpløst!

Nå må noen ta til vettet, skjære igjennom og få løst en enkel sak!

Det siste Fylkeskommunen trenger er en kopi av sendrektigheten på Tretten, og det trenger ikke lokalbefolkningen i Ringebu heller!