Skog er også sentral for klima og verdiskaping. Skog og skogbruk gir enorme muligheter som vi bør utvikle sterkere!

Et tilbakeblikk viser at skogen har vært avgjørende for at det kunne bo mennesker i landet vårt. Skogen var i første omgang en kilde til brensel, redskaper og husbygging, men allerede på 1300-tallet begynte Norge å eksportere trelast til Europa.

I dag er norsk skogbruk en moderne næring som gir en førstehåndsverdi på ca. 58 milliarder kroner årlig, og den sysselsetter om lag 25 000 arbeidstakere. Innlandet er Norges største skogfylke, og har om lag 42 prosent av landets avvirkning. Skogbruket i Innlandet gir grunnlag for i alt ca. 5000 arbeidsplasser. For mange Innlandskommuner er skognæringen svært viktig for vekst og sysselsetting.

Skogen er også avgjørende i kampen mot klimaendringer. I dag fanger skog halvparten av Norges klimautslipp. I Innlandet har skogen enda større klimabetydning. De store skogene i innlandet fanger om lag det dobbelte av fylkets samlede klimautslipp.

Skogen har store muligheter innen både klima og verdiskaping. Strategiprosessen SKOG 22 konkluderte med at omsetningen i skognæringen kan firedobles gjennom et langsiktig samspill mellom skognæringen, forskningsinstitusjoner og myndigheter. Rapporter viser også at avvirkningen kan økes fra dagens nivå på om lag 11 mill.m³ til minst 15 mill.m³ årlig. Alt som kan lages av olje kan også lages av tre. Vi kan lage nye produkter av skog og tre, og erstatte produkter laget av fossilt materiale med skogsråstoff.

Skogen har også et stort potensial i klimakampen. Stortingsmelding 39 (2008–2009) peker på at aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan gi en utslippsreduksjon på inntil 9,5 mill. tonn CO₂ per år om hundre år. Allerede i 2050 kan karbonbindingen økes med 3 mill. tonn CO₂.

Skog huser 60 prosent av våre arter, og er dermed avgjørende for biologisk mangfold. Skognæringen har selv tatt et betydelig miljøansvar. Ordningen med frivillig vern har fungert godt, og kan styrkes ytterligere. Systemet med miljøregistreringer ble innført rundt år 2000. Dette har gitt gode resultater. Arealet med gammel skog er mer enn doblet, mengden død ved er økt betydelig og det har vært en nedgang i antall arter i skog som er truet. I 2023 innførte skogbruket en ny miljøstandard som blant annet har høyere mål for såkalte lukkede hogster.

Innlandet Høyre vil arbeide for et aktivt skogbruk, og sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for skognæringen. Samtidig vil vi gjøre skogen til et satsingsområde for Norge. Skogen er sentral i den grønne omstillingen vi må gjennom for å hindre klimakrise.

Norge og Innlandet bør gripe de store mulighetene skogen gir!

Yngve Sætre

2. nestleder i Innlandet Høyre