Kvinnelige sykepleiere hadde i denne perioden et sykefravær på 9 prosent.

Ofte blir vi i sykepleierforbundet kritisert for at vi omtaler vårt eget yrke negativ, når vi snakker belastningene vi opplever i arbeidslivet. Jeg opplever det som mansplaining. Vi må debatterte om belastningene som sykepleiere utsettes for i arbeidslivet. Belastningene er årsaker som medvirker til høyt sykefravær. «Ergo lille mann», snakker vi ikke om yrket sykepleie «menn» om arbeidsmiljø i kvinnedominerte yrker.

Helse miljø sikkerhet (HMS) er et godt kjent begrep i arbeidslivet, og en del av HMS arbeidet er å systematisk arbeide med forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er arbeidsgiver ansvar å systematisk jobbe med helse miljø sikkerhet.

I en hverdag uten køsystem eller svarfrist på 48 timer, er arbeidsmiljøet i helsetjenestene en konstant påvirkning av negative faktorer som gir en psykisk belastning.

Ofte har jeg kjent på et komplett kaos av motstridende og uforenlige krav med uklare forventinger til meg som sykepleier. Med et innvendig kaos, fremstår vi rolig og rasjonelle med ansvar for å ta vare på sårbare mennesker. Belastningen over tid, gir følelsen av å være utilstrekkelig. Utilstrekkelig fordi vi ofte opplever å kunne gi en bedre pleie hvis vi hadde hatt mer tid eller vi var flere på jobb.

Noen av det beste med å være sykepleier, er de unike møtene med pasienter og pårørende i alle aldre med små plager eller komplekse sykdommer. For å gi den beste helsehjelpen skal vi sykepleiere se hele menneske. Dette handler om å se pasienter og pårørendes følelsesmessige opplevelse av situasjonen. For å møte pasienter og pårørende på en god måte, må vi settes oss inn den andres opplevelse av situasjonen. Empati er å kjenne på pasienter og pårørendes sorg, tristhet, redsel eller andre følelser.

Jeg kjenner fortsatt på følelsene til pasienter eller pårørende jeg har møtt som sykepleier. Empati er en viktig forutsetning for god pleie og behandling, ivareta det ukrenkelige selvbestemmelsen hos pasienter og pårørende. Det gir en emosjonell belastning over tid for sykepleiere.

Jeg har ofte følt på en ubalanse mellom fritiden min og arbeidslivet. Turnus med kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter mellom kveld, dag eller nattevakt har alltid spist av fritiden min. Fritiden med familien ble spist av et regnskap som aldri gikk opp med mangel på søvn. Søvn er grunnleggende restitusjon for å motvirke belastningen i yrket.

Rollekonflikter, emosjonell belastning, utilstrekkelighet i at det er for mange oppgaver og liten mulighet til å styre arbeidshverdagen, blir til sammen et krevende arbeidsmiljø som er belastende. Sammen med turnus med liten hviletid og skiftninger i vakter gir sykefravær.

Sykepleiere er med på å sikre forsvarlige helsetjenester. Vi er en del av fagfolka som er helsevesenet viktigste ressurs. Vi står i starten av den største utfordringen helsevesenet har stått ovenfor - mangelen på fagfolk

Allikevel er HMS arbeid for å få ned sykefravær fraværende