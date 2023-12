Julematsesongen er i gang, og med den kommer fettet i dass som tetter rørene, advarer landets kommuneingeniører. Men fett er ikke det rareste som har dukket opp i filtrene på renseanleggene.

- Det er lett å le av pratet om hva som skal i do og hva som ikke skal dit, men det er faktisk ramme alvor. Det er bare bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Så enkelt er det. Alt annet skal håndteres som avfall. Dette er særlig viktig å huske på nå i julestria. Fett, matrester, våtservietter og mye annet som kastes i toalettene gjør at vi får endra større utfordringer med avløpssystemet enn det som kommer som følge av vanlig bruk og slitasje, sier Kjetil Lein, kommuneingeniør og visepresident i NITO - Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer.

Eksempler på ting man har funnet i norske kloakksystemer:

vaskekluter

vaskemopper

engangshansker

munnbind (økende trend i koronatiden)

klær, (t-skjorter, truser, BH, slips mm. Men også store gjenstander som jakker er funnet)

kondomer

leketøy for både barn og voksne

fjernkontroller

kniver

verktøy

golfballer

bankkort

førerkort

gifteringer

smykker

klokker

gebiss

levende fisk

brennbar væske

narkotika

toalettartikler av alle slag (våtservietter, tamponger, bind, bomullspinner og pads,)

linseetuier

sneiper og snusbleier

juletrepynt

Lein forteller at alt dette blir propper i avløpssystemet. I jula er dette en spesielt aktuell problemstilling fordi vi spiser mye mer fet mat enn ellers i året.

- Ribbefettet som blir til overs skal i restavfallet. Det er lett å forstå når man ser hvordan fettet tykner når det blir avkjølt. Du har ikke lyst til at det fettet skal danne propper i avløpet ditt, sier Lein.

Store kostnader

Hvermannsens uvørenhet påfører kommunene store ekstrautgifter, og regninga havner til syvende og sist hos innbyggerne. Lein minner om at vi alle er tjent med å følge rådene.

- Det totale vedlikeholdsetterslepet er enormt rundt om i landet, og kommunene trenger hver krone til vanlig vedlikehold og investering i nye rør, renseanlegg osv. Som ingeniør i kommunen blir jeg oppgitt over at det er så vanskelig å få folk til å fange opp det enkle budskapet om hva som skal og ikke skal i toalettet. Til tross for mye oppmerksomhet rundt dette er det fortsatt mange som bruker doen som en vanlig avfallsbøtte.

Tette rør hjemme kan også gi en umiddelbar kostnad.

- Rørleggervakta på utrykning på julaften er ikke billig. Ribbefett og annet flytende fett bør helles i en melkekartong og kastes. Man kan også la det stivne, det er lettere å kvitte seg med kaldt fett enn flytende, varmt fett, sier Lein.

Dovettregler 1. Ikke bruk do som søplebøtte 2. Fett og matavfall skal ikke i avløpet! 3. Det er bare er tiss, bæsj og dopapir som skal i do