- La bilen stå, oppfordrer Statens vegvesen, og hvis du må ut å kjøre, kjør etter forholdene og vis hensyn.

Tidligere lørdag kveld skjedde det en ulykke på E6 rett nord for Teigkamptunnelen mellom Vinstra og Kvam. En bil kjørt inn i en lastebil bakfra. Ingen personer kom til skade, men tunnelen ble stengt og trafikken stoppet opp. Det skapte lange køer før trafikken ble omdirigert via gamle E6 mellom Kvam og Vinstra. Politiet meldte rett før kl 22 at trafikken igjen kunne gå som normalt på E6 gjennom Teigkampen. Statens Vegvesen meldte også tidligere i kveld at Fv 27 over Venabygdsfjellet var stengt, men den er nå meldt åpnet igjen. Det er glatt veg og det anbefales kjetting over Venabygdsfjellet.

Skal du mellom øst og vest i Innlandet anbefaler vegvesenet å kjøre E16 Filefjell.

Sjekk www.vegvesen.no/trafikk som har oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid. Det samme gjelder for appen «Vegvesen Trafikk».