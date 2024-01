– Vi anerkjenner at Innlandet fylkeskommune har havnet i en vanskelig situasjon, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB, og viser til rapporten Vegtilsynet har lagt fram om brukollapsen.

Den viser blant annet at Tretten bru ble konstruert under et utdatert regelverk, og at det var gjort manglende grep for å fange opp feil.

– Det gjør at staten har et betydelig ansvar. Det har vi valgt å ta på alvor gjennom å si at vi vil bevilge de pengene som skal til, både når det gjelder midlertidige løsninger og til å bygge ny bru, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i møte med Innlandet fylkeskommune om Tretten bru. Foto: Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Brua hadde bare vært i drift i ti år og to måneder da den plutselig kollapset 15. august 2022. En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen ble fysisk skadd.

Innlandet fylkeskommune har anslått kostnadene for brukollapsen til 420 millioner kroner.

14 andre trebruer ble stengt etter hendelsen, og en rekke feil på bruene ble funnet.

Vegvesenet opplyste nylig at de iverksetter en rekke tiltak etter en ekstern gjennomgang av kollapsen. Den pekte på flere alvorlige feilvurderinger når det gjelder Tretten bru.

– Vi har gjort feil. Det skal ikke skje igjen, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

(©NTB)