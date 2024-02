– Vi vil prøve å formidle noe av stemningen som var her den gang. Det ønsker vi å gjøre gjennom bilder og historier fra leserne våre, sier Christian Aali, journalist i Dølen.

Han og kollega Beate Hovde har tatt på seg oppdraget med å samle bilder og historier fra vinter-OL i 1994. Der kommer du inn i bildet!

Dette glemmer de aldri

De har selv flere minner fra folkefesten. Hovde var 21 år på den tiden og jobbet som frivillig på Hafjelltoppen. Hun mimrer tilbake til sol, vindstille og nærmere 30 minus.

– Jeg husker godt folkehavet over isen på Fåvang når folk skulle opp til Kvitfjell. Og det var et busskaos uten like overalt, alle skulle fraktes steder. Det var en helt spesiell stemning i bygda, og selvfølgelig stort å se Tv-bildene fra Fåvang, som ble sendt verden over, minnes hun.

Dølen-journalistene Julian Mellingsæter (t.v.), Beate Hovde og Christian Aali gleder seg til å se gjennom bilder dere sender. Foto: Julie Sørensen Molvik

Aali på sin side var 13 år. Det er spesielt ett minne som dukker opp når noen nevner OL i 94.

– Jeg glemmer aldri stillheten ute i skogen da målgangen på stafetten gikk. Den gang hørte folk på radio for å få med seg resultatet, og da var hele skogen stille for å høre fra innspurten. Det gikk et sukk gjennom publikum da Silvio Fauner spurtet ned Dæhlie.

Kulden sitter nesten i fingertuppene fortsatt.

– Vi brukte lag på lag med votter, og vi tok med oss isopor for å stå på for å komme opp fra bakken.

Mellingsæter har ingen egne minner fra vinterlekene, men klesmoten fra den gang kan han like. Foto: Julie Sørensen Molvik

Hva husker du best?

Akkurat slike historier ønsker de å få tilsendt fra leserne. Ingen historie er for liten eller for stor.

– Enten du leide ut huset ditt, forfrøs stortåa, fikk autograf av Aamodt, fant kjærligheten eller stod i kø på Fåvang-isen, så vil vi høre fra deg, sier Aali.

Send inn bilder og historier på mail til beate@dolen.no eller christian@dolen.no innen 12. februar!