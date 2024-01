Det informerer Politiet i Innlandet om seint lørdag kveld, klokka 23.48.

– Det har vært en alvorlig hendelse på Fefor høifjellshotell hvor ei kvinne er bekreftet omkommet, og vi har pågrepet en mann, skriver politiet på X/Twitter.

De opplyser samtidig at det er starta etterforskning, og at politiet er i ferd med å få oversikt over hendelsen.

Politiet sier at det vil komme mer informasjon om hendelsen søndag.

En tipser skriver til Dølen at det er flere politibiler ved Fefor, samt helikopter.

Dølen oppdaterer saken.