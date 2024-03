Det nasjonale politiet i Spania opplyser at en mann er pågrepet i forbindelse med dødsfallet, i følge VG. En anne mistenkt er på frifot.

Anne Mathea Morken ble funnet død natt til onsdag 13. september i et boligområde i Torremolinos like utenfor byen Málaga.

Domstolen i Málaga opplyste til NRK i oktober i fjor at obduksjonsrapporten viste at den mest sannsynlige årsaken til dødsfallet var inntak av narkotiske stoffer.

I litt over et år hadde Anne Mathea bodd i Spania. Hun studerte ved en norsk privatskole for å bli personlig trener og jobba i Sector alarm.

Til VG opplyser Kripos i Norge fredag morgen at de ikke er orientert om pågripelsen.

Dølen har fredag formiddag snakka med familien til Morken sin bistandsadvokat, Are Bohne. Han sier til oss at han og familien ikke var informert om utviklinga i saken, før den sto omtalt i spanske aviser.

Bohne har ikke fått bekrefta opplysningene av spansk politi.

Anne Mathea Morken (21) ble funnet død i Torremolinos 13. september i fjor. Foto: Privat/politiet

Observert med to menn

Den spanske avisa Sur omtaler pågripelsen.

De skriver at etterforskerne som har jobba med saken, fant ut at Anne Mathea ble sist sett den 11. september, to dager før hun ble funnet død. Da ble hun observert i følge med to «kjente» i Fuengirola.

Begge skal være senegalesere, rundt tretti år gamle. Da de ble identifisert, ble det funnet ut at de var knytta til narkotikahandel i fritidsområder i byen. Da politiet begynte letingen etter dem, ble det oppdga at de var reist til Marokko to dager etter at Anne Mathea ble funnet.

En av de mistenkte ble arrestert i Madrid, mens han prøvde å ta en buss til Lisboa med falske dokumenter.

De mistenkte mennene ble registrert i alle politiets databaser med krav om arrestasjon, og mot slutten av februar identifiserte National Police Mobile Brigade i Madrid en av dem - til tross for falske dokumenter.

Anne Mathea døde trolig av rusmidler. Foto: Gisle Oddstad GISLE ODDSTAD /VG

Fanget av kamera

I følge Sur er kammeraten til den pågrepne mannen ikke funnet. Han anses også som mistenkt gjerningsmann.

Den spanske avisa opplyser at det ble samla inn videoer fra overvåkningskamera i bygningen der mennene bodde, som avslørte hendelsesforløpet.

Kameraene fanga opp mennene sammen med Anne Mathea 11. september, og også i tidsrommet 13. september, da de forlot bygningen med kroppen hennes.

Politiet mener at Ringebu-jenta skal ha blitt invitert hjem til mennene, og at de der skal ha gitt henne narkotika. Hun døde trolig i leiligheten av rusmidler.

De mistenkte transporterte Anne Mathea i et kjøretøy, og at de i mørket etterlot henne på fortauet i Torremolinos.