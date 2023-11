– Kompis er bare ni måneder gammel, og stakk av da vi var på vei ut av hytta torsdag. Han har trolig fått los på et dyr, forteller Jonas Charlot Jensen.

Samboer Birgitte Follstad Vold opplyser at hunden har trekksele og bånd hengende etter seg, og de frykter at han kan ha satt seg fast et eller annet sted i skogen eller på fjellet.

Mange deltar i letingen og nå utlover også samboerparet dusør.

– Vi gjør det vi kan og velger å gi en dusør på 10.000 kr til den som finner han, sier de, og ber samtidig alle som ser eller hører noe som kan relateres til hunden, om å ta kontakt.