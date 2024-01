Det nye varselet på yr.no viser værutviklingen 21 dager fremover i tid.

Det melder Meteorologisk institutt i en pressemelding torsdag 25. januar.

– Værvarslene har blitt stadig mer detaljerte og fått hyppigere oppdatering. Dette har vært mulig fordi vi har ligget i forkant metodisk og teknologisk, blant annet i hvordan vi bruker observasjoner av været. Forskningen vår har nå tatt dette videre og utvidet langtidsvarselet til 21 dager, sier Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten på MET.

Viser trender i fremtiden

Værvarslene viser temperaturutvikling og sjanse for nedbør dag for dag, og også en oppsummeringsboks med oversikt uke for uke tre uker frem.

Disse langtidsvarslene vil først og fremst fortelle noe om sannsynligheter og trender, og vil ikke for eksempel si noe om akkurat når på dagen det begynner å regne om 2-3 uker.

Etterspurt behov jobbet med i tre år

Det nye 21-dagersvarselet har lenge vært ønsket fra ulike brukergrupper, forteller Bård Fjukstad, varslingsdirektør ved Meteorologisk institutt.

– Med 21-dagersvarslet utvider vi tilbudet på en god og nyttig måte, sier Fjukstad.

Det har tatt lang tid å utvikle.

– Veien frem til et nytt produkt har gått fra ideer og diskusjoner, via flere runder med forskning og utvikling, design, konseptutvikling, brukertesting og betaversjon, før lansering. Arbeidet med 21-dagersvarselet har faktisk pågått i tre år, sier Ingrid Støver Jensen, produktutviklingssjef og leder for Yr i NRK.

Historisk endring

Det er ikke ofte at varslingshorisonten blir utvidet, og det har vært en lang utvikling fram til dagens 21-dagersvarsel.

På starten av 1900-tallet varslet de været kun for inneværende dag, med en antydning av været også for kommende dag.

På starten av 1970-tallet begynte MET med 5-dagersvarsel på NRK TV, og på slutten av 1990-tallet startet de å varsle 10 dager frem.