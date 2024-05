Det er en bauta innen fotballmiljøet på Vinstra som nå er borte. I nærmere 40 år var han oppmann og lagleder i Vinstra-fotballen.

I følge dødsannonsen fra familien, døde Lundgren brått 2. mai.

Først for aldersbestemte lag på 70-tallet, senere for seniorlagene i klubben fra 1982. I et intervju med Dølen i 2017, fortalte Oskar at han var oppmann for A-laget i 29 år. Og la muntert til at han: - Kanskje skulle ta ett år til, slik at det ble 30-årsjubileum …

Entusiasme og kjærlighet

Oskar ble et begrep i den lokale fotballen, ikke bare på Vinstra, men i hele Gudbrandsdalen og i fotballkretsen. Alltid med et smil om munnen, og med gode kommentarer på lur.

Alle kjente den humørfylte karen der han kom haltende med medisinskrin i den ene handa, og saftflasker i den andre. Og elegant svingte han innom søndre sving for å starte klokka da dommeren blåste kampen i gang.

Hans entusiasme og kjærlighet for Vinstras fotballag førte til mange morsomme historier. Som den gangen da han påsto at et hjemmelag et sted i Hedmark fikk hjelp av dommeren:

– Jævla hjemme-dommer, dømte f… skjære mé 70 – 40!

Fra Oskars første sesong som oppmann for A-laget. Treningsleir i Grimstad. Bak fra venstre: Oskar, Håkon Sveen, Erik Sætha, Ole Magnus Røen, Terje Haave, Edmund Kleiven, Rolf Ovrum, Trond Slåen, Bjørn Nymoen, Kjell Voldberg og Geir Bjørkavaag. Foran fra venstre: Steinar Løkken, Bjørn Blomli, Svein Tofte, Bjørn Eriksen, Vidar Wahlquist, Peer Kleiven, Einar Espe og Håvard Ringen. Foto: Arkiv

Alltid på plass

Oskar var lett å bli glad i, mannen som brukte mesteparten av sin fritid i Kåja.

Og glade var vi i ham, alle vi som var så heldige å få spille fotball «under Oskar».

For oss var Oskar minst like viktig som trenerne. Han var alltid på plass i Kåja, og han behandlet alle likt. Og ikke minst; alt var på stell når vi kom på trening eller vi skulle spille kamp.

I en periode vasket han også spillernes drakter. Draktene ble hengt opp til tørk ute, sjølsagt i rekkefølge fra nummer 1 til 6.

Oskar Lundgren var oppmann for A-laget til Vinstra IL i 29 år. Foto: Ole Magnus Røen

Hederstegn og kulturpris

Oskar Lundgren har fått mange velfortjente hederstegn for sin jobb innen fotballen på Vinstra. Allerede i 1985 fikk han diplom fra Norges fotballforbund. I 1995 ble han tildelt Tillitsmannskruset av avisa GLT. I tillegg har han fått Indre Østland fotballkrets sitt hederstegn, og Vinstra idrettslags tillitsmannspremie.

Og på hedersplass i stua henger Nord-Fron kommunes kulturpris for 1996.