En bil med én person i kjørte av veien søndag morgen.

Utkjørselen skjedde på E6 ved Fjøssystemer i Fåvang.

– Fører ble tatt med til legevakt, og fremstod som uskadd for politiets del. Fører opplyser at den har fått vannplaning, sier Per Solberg, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Politiet skrev følgende om hendelsen på Twitter/X søndag:

To timer etter meldingen, melder politiet at bilen er hentet og nødetaten har forlatt stedet.