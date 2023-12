En fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført for Røykvarslerdagen, viser at 5 prosent ikke har eller vet ikke om de har røykvarsler. Det betyr at opp mot 200 000 personer kan gå jula i møte uten hjemmets viktigste livredder.

– Det er både overraskende og skremmende at så mange ikke har røykvarsler. Slik jeg ser det, er det å være i en bolig uten fungerende røykvarsler, som å kjøre bil uten bilbelte, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige.

Røykvarslere går ut på dato

Røykvarslerdagen 1. desember markerer inngangen til høysesongen for branner. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 45 prosent flere utrykninger til boligbranner i desember enn i andre måneder. 7 personer mistet livet i desember i fjor.

– Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal. Sjekk også gjerne med dine nærmeste, om de har røykvarsler som fungerer og bytt batteri ved behov, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid, og i tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene. – Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren, sier brannekspert Rune Siewartz Nielsen i Gjensidige.

Foto: Stoatphoto / Shutterstock

Røykvarsleren bør testes en gang i måneden

Så langt i år har 24 personer omkommet i brann, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

– En røykvarsler som fungerer er din beste livsforsikring hvis det begynner å brenne, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg, og legger til at det er nedslående at mange ikke vet om røykvarsleren virker i det hele tatt.

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Tryg, svarer hele 7 av 10 under 30 år at de ikke pleier teste røykvarsleren årlig. 26 prosent sier de tester røykvarsleren hvert andre år eller sjeldnere.

– Lar du det gå over to år mellom hver gang du tester røykvarsleren, er det på grensen til uansvarlig. Svært mange branner og branntilløp oppdages først av en røykvarsler. Ligger du og sover er det alarmen fra en ulende røykvarsler som kan berge deg og dine i tilfelle brann, sier Brandeggen.