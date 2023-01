Midtdøl kan få muligheten i Tour De France: - Dette har vært en stor drøm

Onsdag kom nyheten om at Uno-X Pro Cycling er klare for Tour De France 2023. Det ble en gledelig nyhet for Ringebuingen, Rasmus Fossum Tiller: - Dette er noe jeg har lyst til å oppleve og være en del av, sier Tiller