Siste: Togene går igjen, bekrefter Bane Nor til NRK klokken 14:27 tirsdag.

Togene stod i nesten hele Norge

Hele landet er stengt for togtrafikk, lød meldingen på Vys nettsider tirsdag klokken 13:39.

«Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes en feil på kommunikasjonssystemet», skrev Vy.

Da lette de etter feilen, og visste ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Leter etter feil

I den første meldingen som kom, stod det at det togtrafikken over hele landet stod stille.

BaneNor kom med en oppdatering på sine nettsider klokken 14:05:

«Det er full stans i trafikken i store deler av landet pga. signalfeil. Vi leter etter feilen. Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta.»

På listen over togstrekninger som kunne være berørt av togstansen, stod Dovrebanen oppført.

Dette var årsaken til stansen

– Feilen ble rettet for fem minutter siden, forteller Bane Nors pressevakt, Mari Rjaanes, til NTB kl. 14.20.

Hun opplyser at det var et strømbrudd som var skyld i at togene sto i store deler av landet.