9 av 10 tror ikke på politikernes elbil-mål

Alle nye personbiler som selges skal være nullutslippsbiler innen 2025, har politikerne satt som mål.

- Ni av ti nordmenn har ikke noen tro på at det går, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Stort flertall

Hele 89 prosent av befolkningen tror ikke at regjeringen vil nå målet om at det kun selges nye nullutslippsbiler i 2025. Det kommer frem i NAFs elbilmonitor, som er utført av Norstat i januar i år, hvor 1310 personer er spurt. Elbilistene er ikke mer optimistiske på regjeringens vegne enn de som ikke eier en elbil i dag.

- Folk har rett og slett ikke trua på at det kun blir elbiler i bilbutikkene i 2025. Vi leser dette som at folks syn på elbil påvirkes av regjeringens kutt i elbilfordelene og økt usikkerhet rundt avgiftene på elbiler fremover. Folk er sensitive for endringer i avgiftene. Nå er det avgjørende at regjeringen ikke øker avgiftene på elbiler i 2025, sier Sødal.

Avgifter og dyrtid

I 2023 var nær fire av fem nye biler en elbil. Sødal mener at om regjeringen skal nå målet om kun elbiler i nybilsalget allerede i 2025, må de trygge forbrukerne på at det ikke kommer nye økninger i elbilavgiftene nå. De siste årene har bomrabatten for elbiler blitt mindre og avgiftene på kjøp av elbil har økt.

- Folk har merket at regjeringen er i ferd med å fjerne elbilfordelene, og økte avgifter kan være med å bremse elbilsalget. I tillegg har 2023 vært preget av full oppbremsing i salget av nye biler på grunn av dyrtiden vi er inne i, sier Nils Sødal.

