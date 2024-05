Det ble vedtatt da alpinkomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) møttes i slovenske Portoroz onsdag.

– Dette er historisk for norsk alpinsport. Aldri før har vi fått tildelt så mange verdenscuprenn. Gudbrandsdalen har vist seg i mange år som et snøsikkert sted, og tildelingene er en tillitserklæring vi skal være stolte av i fellesskap, sier sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste.

– Dette betyr mye for oss som alpinnasjon, og det er bare å gratulere ildsjelene i Gudbrandsdalen med alt vi har fått til. Hafjell og Kvitfjell kan arrangement. Dette har de vist gjennom 30 år, sier Ryste.

Også denne sesongen ble det arrangert verdenscuprenn i Kvitfjell for både kvinner og menn.

Verdenscupkonkurransene i Hafjell og Kvitfjell er lagt til uke 9, 10 og 11 i 2025.

Det starter med tre fartsrenn for kvinner, fortsetter med to tilsvarende renn for menn, før det avsluttes med tekniske øvelser for menn i Hafjell.

Med til historien hører det også at det er lagt inn en reservedag i Kvitfjell som kan benyttes dersom det har oppstått avlysninger tidligere i sesongen.

Leder for organisasjonskomiteen i Hafjell og Kvitfjell, Ole Kristian Kirkerud. Foto: Jonas Oden Ulset

Arrangørene jubler

– Dette er helt fantastisk. Under møtene her i Slovenia har vi fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra FIS og fra den internasjonale alpinfamilien. Vi ser fram til ekstra mange verdenscuprenn kommende sesong, sier leder for organisasjonskomiteen i Hafjell og Kvitfjell, Ole Kristian Kirkerud, til NTB.

Kvitfjell er også tildelt europacupavslutningen kommende sesong.

– Dette er viktig for oss. Det er avgjørende sportslig viktig at vi har europacuprenn på hjemmebane hvert år. Våre europacupløpere presterer helt i toppen, og får nå forhåpentligvis en hjemmefordel, sier sportssjef Ryste.