En lokal kjøkkensjefs drøm

Fredag åpner Peer Gynt Hotel & Spiseri i Lomoen.

– Vi gleder oss til åpningen. De siste ukene og dagene har vært hektiske, men nå er vi klare til å ta imot sultne veifarende, lokalbefolkningen og trøtte bilister som vil sjekke inn på Peer Gynt inspirerte hotellrom, sier Øyvind Frich og John Tømte, to av eierne.

Hotelldelen består av 44 dobbeltrom og kafeteriabygget er på over 1000 kvm med to store møterom, med sitteplasser til nærmere 300 gjester.

Hotellet og kafeteriaen er inspisert av Henrik Ibsens Peer Gynt.

– Vi skal servere gudbrandsdalsmat til de veifarende og ikke minst til lokalbefolkningen. Vi ønsker at Peer Gynt Hotel & Spiseri skal bli et møtested og et landemerke på Vinstra, sier duoen som har over 50 års erfaring til sammen med mat og overnatting.

Lokal kjøkkensjef

Over grytene på kjøkkenet finner vi Lilllian Øybrekken. Med bakgrunn fra kjøkkenet på Rondablikk og Fryatun har Øybrekken god ballast med seg inn på Peer Gynt-kjøkkenet.

– Hva slags kjøkken blir dette?

– Jeg skal satse på god og hjemmelaget mat, med bruk av flest mulig lokalmat, og der er Gudbrandsdalsmat en samarbeidspartner. Vi blir en vanlig kro, men skal også servere hotellgjester, i tillegg til yrkessjåfører og andre som er på reise.

– Og her kommer din erfaring fra Fryatun, ved gamle E6, godt med, kanskje?

– Ja, jeg er godt kjent med hva sjåfører og de som farter langs vegen ønsker å spise. Stekt flesk og kålstuing og kål er noe en vil finne på menyen. Det er også viktig for oss å få lokalbefolkningen til å stikke innom.

– En drøm

– Hvordan ser du på å drive et kjøkken på en stor vegstasjon som i Lomoen?

– Det blir spennende. Dette er et område som er helt nytt, og hvor veldig mange vil finne det naturlig å stoppe. Det vil bli mye folk på gjennomreise, i tillegg til hotellgjester og de som vil benytte seg av konferanserom.

– En kjøkkensjefs drøm?

– Det vil jeg si, ja. Her får jeg være med å bygge opp noe nytt, et kjøkken etter min smak. Så er det artig å få være en del av utviklinga som skjer på Vinstra, det har blitt et spennende område i Lomoen, med alt det nye som er kommet med ny E6.

Dølen kommer tilbake med mer om åpningen av det nye hotellet.