Rekord med 774 startande i Furusjøen rundt

Det vart ikkje løyperekord i laurdagens renn Furusjøen rundt, men det var mykje skryt både til løyper og arrangørane frå dei som kom i mål.

Rekordmange ville vera med i år; faktisk vart 821 løpere påmeldt i følge startlistene. Og til slutt starta 774 totalt.

Litt snø i lufta på morgonen gav seg, og vinden heldt seg borte, til stor glede for arrangørane. Borte var også sola, men med berre eit fåtal minusgrader såg det ikkje ut til at det hadde all verda å seie.

Også i år hadde vinnarane vald ski utan festesmøring, men utan at det vart rekorduttelling - fem minutt unna løyperekorden frå 2015, omtrent.

Les meir om rennet i Dølen.

Menn 45 km:

1. Håvard Hansen M40 Strindheim 2:05:53.0 00:00.0

2. Øystein Solbjørg M35 Vestringen IL/Madshus 2:06:14.0 00:21.0

3. Torstein Buan Røvik M20 IL Varden Meråker 2:06:14.0 00:21.0

Kvinner 45 km:

1. Emilie Kristoffersen K25 Alta IF 2:16:52.0 00:00.0

2. Tuva Staver K25 Heming IL 2:19:14.0 02:22.0

3. Marte Håkenstad-Bråten K20 Øystre Slidre 2:23:05.0 06:13.0