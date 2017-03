Meldal blir ny kommunalsjef

Onsdag denne uka ble Knut Håvard Meldal ansatt som kommunalsjef i Nord-Fron kommune. Han overtar stillinga etter Irene Nystad, som pensjonerer seg. Meldal begynner i jobben 1. august.

Barnehage og skole

Meldal er 45 år og er fra Kvam. Han er i dag ansatt som virksomhetsleder/rektor ved Vinstra ungdomsskole.

- Arbeidsoppgavene hans vil være å koordinere tjenester innenfor oppvekstområdet, altså barnehage og skole, men som kommunalsjef vil det også bli andre arbeidsoppgaver lagt til stillinga, opplyser administrasjonssjef Arne Sandbu, som er fornøyd med at kommunen så raskt får besatt stillinga.

- Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass er godt kvalifisert medarbeider i stillinga, som skal være med på laget for å utvikle kommunen framover, sier han.

Sandbu opplyser også at arbeidet med å rekruttere ny leder ved Vinstra ungdomsskole vil starte så snart som mulig.