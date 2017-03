River og bygger nytt

Det er den gamle bygningen til Vinstra Elektro som nå skal rives. Bygningen fra slutten av 50-tallet skal rives ned til første etasje.

– Det blir fire leiligheter over to etasjer og næringslokaler på gateplan, sier de to byggherrene Bjørn Nymoen i Fron bygg As og Øyvind Sæthersmoen i Vinstra Elektro AS.

Tre av fire solgt

Etter at rivingen er over starter oppbyggingen umiddelbart. Innen nyttår skal leilighetene være innflyttingsklare.

– Rivingen er grei å gjennomføre og den er det AF med sine spesialmaskin som tar seg av. Tre av de fire leiligheten er solgt, og om alt går som planlagt i byggeperioden, skal alle leilighetene være innflyttingsklare i desember. Vi har trua på at den siste leiligheten blir solgt i løpet av byggeperioden, sier Nymoen og Sæthersmoen.