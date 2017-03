Dømt til fengsel i ett år og sju måneder

Påstanden fra aktor i saken var fengsel i ett år og ni måneder.

Må betale erstatning

I tillegg til fengselsstraffen er mannen i 70-årene dømt til å betale tre av kvinnene oppreisningserstatning på henholdsvis 90.000, 40.000 og 25.000 kroner.

Midtdølen misbrukte sin stilling, mener påtalemakta Nekter for samleie Tirsdag startet straffesaken mot den overgrepstiltalte mannen i 70-åra fra Midtdalen i tingretten på Lillehammer.

Mannen er funnet skyldig på alle punktene i tiltalen, inklusivt for å ha hatt samleie med en kvinnelig pasient på tannlegekontoret. Dette og to andre punkter i tiltalen nektet mannen straffskyld for, mens han erkjente straffskyld for å ha befølt en annen pasient utenpå klærne. Alle punktene går på seksuell omgang med de fire Midtdals-kvinnene.

Vil bli anket

Ifølge mannens forsvarer, advokat Svein-Olav Bøen, kommer dommen til å bli anket i sin helhet til lagmannsretten. – Det er opplagt at dommen blir anket, sier forsvareren til Dølen.