Tre leverte anbud

Da tilbudsfristen gikk ut hadde tre entreprenører levert inn tilbud på byggekontrakten med Statens vegvesen.

Oppstart i mai

Entreprenøren som får kontrakten, skal blant annet bygge et servicebygg, opparbeide aktivitets- og rasteområde samt parkeringsareal for lette kjøretøy og turbusser. I kontrakten inngår også flytting av en støyvoll, heving av terreng, bygging av en gangakse med brygge samt utbedring av et vanningsanlegg.

De som ønsker å bygge Krekke rasteplass er:

AF Gruppen AS: Tilbudssum 20.8 millioner kroner. Ahsco Entreprenør AS: Tilbudssum 22, 8 millioner kroner. Anlegg Øst Entreprenør AS: Tilbudssum 19,3 millioner kroner.

Statens vegvesen ved E6 Biri-Otta-prosjektet, informerer om at de skal gå gjennom tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Ellers er det laveste bud som er avgjørende. Det er planlagt at kontrakten tildeles slik at byggearbeidene kan starte i midten av mai. Rasteplassen skal stå ferdig i løpet av november 2017.