Foreldre ber om å blir hørt

Ved alle høringsinnspillene som kom inn, etter at Ap la fram forslag om å øke skoleuka fra fire til fem dager for 1. og 2.klassingene, kan en lese at et stort flertall ønsker å beholde firedagers uke. Kun folerdreutvalget ved Kvam skole er positive til fem dagers uke. Pedagogene på skolene er delt i synest på hva som er det beste, men rektor ved Sødorp skole, samt personalet ved Kvam skole har ytra seg spesielt positive til å endre skoleuka for de to laveste klassetrinnen.

Må veie tyngst

Likevel vedtok politikerne i utvalg for helse, oppvekts og miljø (HOK) å øke til fem skoledager.

– Vi er provoserte. Når en har en sak ute på høring som gir så entydig svar, forventer en å bli hørt. Fagpersonene er delt i synet på hva som er best, og jeg mener at foreldrene sin mening må veie tyngst, sier far Eivind Hage. Han og mange andre har vist et stort engasjement i saken.

– Dette er viktig for oss. Vi frykter at dette presses igjennom. Jeg blir frustrert på barna sin vegne, sier Mette Stenseng.

For foreldrene setter pris på fridagen midt i uka. Onsdagen gir anledning til et verdifullt avbrekk; barna kan sove lenge, slappe av og gjøre det de vil.

– Jeg opplever at barna er mye slitne. Vi må huske at de minste er bare fem år. Å ha en dag der vi kan ta dagen som den kommer, ønsker vi å fortsette med, sier Britt Janne F. Sylte.

SFO hver dag

Foreldrene reagerer på at administrasjonen argumenterer med at barna lærer best tidlig på dagen, og at det derfor er bra med fem dagers uke. Argumentet med at planlegging av skoledagene blir bedre, reagerer de også på.

– Her er det vel barna sitt beste som må være fokuset, ikke at lærerne skal kunne planlegge bedre, sier Hage.

– Aministrasjonen hevder at flere arbeidsgivere klager over at det er en utfordring at flere skal ha fri på onsdagene. Det må vel være lettere å gi fri en hel dag, enn å gi fri fra klokka 13 hver dag? Det som blir resultatet er at ungene å på SFO hver dag, dermed blir det fem lange dager, i stedet for fire, legger han til.

Unik valgmulighet

Foreldrene peker på at mange

har lang veg til skolen, og dagene blir ofte lange. Det er tidlig ut og seint hjem. Mange jobber turnus, og ser onsdagen som verdifull tid med barna.

– Skal vi miste helt anledningen til å oppdra våre egne barn?, spør Stenseng.

– Med en fridag for barna, har vi en unik valgmulighet. Jeg vet om folk som har flytta hit som er glad for denne ordningen. Med dette vedtaket, på tvers av det vi foreldre ønsker, tar de fra oss en reell mulighet til å la oss bestemme hva som er best for ungene våre, sier Hage.

Tydelig svar

Nå håper foreldrene at politikerne i kommunestyret vil snu i saken, og lytte til deres mening.

– Jeg trodde vi hadde demokrati her i landet? Dette virker på meg mer som et diktatur. Politikerne har fått et tydelig svar gjennom høringa. En skulle tro politikerne er tjent med å lytte til folket, avslutter Odd Kåre Berget.

Kommunestyremøtet holdes 9. mai.