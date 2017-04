Viser ekte danseglede på Loftet

Til sammen 15 ansatte og brukere ved TFF trener, svetter og terper på harde tak i disse dager. 29. april skal de nemlig stå på scenen under Loftet dansestudio sin store våravslutning. Den positive gjengen sa selvsagt ja med en gang, da Juliane Bay spurte om de ville stille opp på danseutfordringen.

- Dette er kjempeartig! Jeg er så imponert over dem alle sammen - de er så flinke og ivrige, og trener mye for å få lært seg dansen, sier ansatt Liv Granslåen.

Vi ble med gjengen på dansetrening - og fikk oppleve hva ekte danseglede er.

Les om TFFs dansetrening i denne ukas papiravis.