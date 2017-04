Ber folk ha hundene sine i band

Familien fra Sorperoa på Vinstra er ivrige skiløpere, og både mamma Tone Kalstadstuen og pappa Ken Roger Wahlquist tar gjerne med seg barna Milea og Magnus på seks måndeder til fjells. Løypene på Gålå beskriver de som perfekte for både treningsturer og en familietur med pulk.

Stiv av skrekk

Nå ser de derimot et økende problem med hunder som ikke blir holdt i band.

– Det er et problem med løse hunder i skiløypa. Jeg ser det hver gang jeg er på fjellet. Jeg som voksen kan takle det, men det er verre når du har med deg små barn som blir redde, sier Wahlquist.

Forrige uke opplevde han en hund som kom løpende mot han og dattera Milea på snart fire år.

– Milea ble redd og helt stiv av skrekk. Jeg ble også provosert og klarte ikke annet enn å si i fra til hundeeieren. Det ble en disputt, for eieren forsto ikke vår frustrasjon. Det synes jeg er litt betenkelig, sier Wahlquist.

– Hundene blir jo gjerne lekne og viltre når de slippes løs, det kan oppleves voldsomt for en fireåring å møte på, legger han til.

Ikke alene med pulk

Familien ønkser å presisere at de ikke har noe i mot at hunder er med ut i skiløypa, men de ber om at de holdes i band. Det er ikke bare for de minste skiløperne hundene kan oppleves skremmende, mener de.

– Jeg drar rett og slett ikke ut på skitur alene med pulken. Om en hund kommer busende opp i pulken til Magnus, har har jeg ingen sjanse til å reagere om det skulle skje noe, sier Kalstadstuen, som også sjøl er skeptisk på løse hunder.

– Jeg vet ikke om det er jeg som er spesielt redd av meg, men jeg liker det virkelig ikke, sier hun.

Må ta ansvar

Nå når det er påske, og det er mye folk som ferdes i fjellet, mener familien det er viktig å minne om reglene for båndtvang, som er gjeldende fra og med 1. april.

– Reglene er klare, etter mitt syn. Hundene løper løpsk når de slippes løs, det er forståelig. Det er hundeeierne som må ta ansvar, og ha kontroll. De må forstå at det er mange som er skeptiske. En vanlig stor hund oppleves svær for ei lita jente på én meter, sier Wahlquist.

Skal være trygt

Ken Roger og samboer Tone håper å overføre sin egen skiglede til barna Milea og Magnus.

– Det jeg også er bekymra for er at om barna blir skremt, så kan de dra med seg den redselen videre. Om en liten baby i pulk får en vond opplevelse med en hund som stikker snuten oppi pulken, kan det kanksje være noe som brenner seg fast i hukommelsen, mener Wahlquist.

Og Milea sjøl; jo hun forteller at hun liker hunder, spesielt hvalpene er hun glad i.

– Jeg liker godt å klappe valpene. Men jeg liker ikke når de kommer løpende mot meg, da blir jeg litt redd, sier hun.

– Vi håper at flere hundeeiere vil tenke seg om, slik at vi slipper å være engstelige. Det skal være trygt å ferdes i skiløypa for både to- og firbeinte, sier Wahlquist.