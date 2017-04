Har trua på Gålå

Men ikke bare som en reiselivsdestinasjon, han mener Gålå har kvaliteter som tilsier at de kan ta på seg både flere og større mesterskap i framtida.

– Gålå er kjempefint på denne tiden av året. Løypene er av god kvalitet, stadion ligger litt høyt til fjells, og er dermed litt værutsatt, men samtidig er det snøsikkert her både tidlig og sent i sesongen – det vil være en stor styrke for Gålå i åra framover.

– Er det et langt skritt å ta for at Gålå skal kunne arrangere del èn av NM på ski?

– Nei, overhodet ikke, synes jeg. Jeg sa det allerede for et par år tilbake at de burde søke om del èn, og stadion er blitt enda bedre etter det. Det de kanskje må gjøre, er å lage de klassiske løypene litt brattere. Med flere og tyngre motbakker, unngår de at det stakes rundt om. At de nå arrangerte del to av NM med 750 deltagere, pluss alt det andre, forteller meg egentlig bare det at Gålå som arrangørsted er modent for større oppgaver.

– I nærmiljøet har det blitt ymtet frampå om at Gålå bør sette seg som mål å bli verdenscuparrangør. Du har reist omkring i hele Europa og sett de fleste arrangørsteder. Har Gålå de fasiliteter og den infrastrukturen som trengs for å kunne ta på seg et verdenscuparrangement?

– Det er selvfølgelig mulig, men skiforbundet har Trondheim som de vil fronte som VM-arrangør, i tillegg til Beitostølen, Sjusjøen og Holmenkollen. Når det er sagt, så har jeg vært på steder som har arrangert verdenscup, og som kvalitetsmessig er dårligere stilt enn Gålå. Her på Gålå er kapasiteten stor med tanke på overnatting, og hele anlegget er kompakt. For oss pressefolk har det heller ikke vært noe problem med den tekniske infrastrukturen. De frivillige gjøre også en fantastisk jobb, så her ligger det meste til rette allerede slik det er nå. Den nye brua over stadion ble jo også veldig fin. Noen krav vil nok komme fra Det internasjonale skiforbundet og internasjonal presse, men jeg kan ikke se at det er krav Gålå vil slite med å kunne tilfredstille.

– Hva er veien å gå for at Gålå skal bli verdenscuparrangør?

– Det som hadde vært smart, er om Gålå hadde meldt seg på i kampen om å bli arrangør under den skandinaviske verdenscupturen som starter om to eller tre år. Den starter i Åre i Sverige, skal til Trondheim, og ender opp i Holmenkollen. Der ligger Gålå midt i løypa som et naturlig stoppested. Det kan etter min mening være inngangen for Gålå til å bli en verdenscuparrangør. Da vil de komme på verdenscupkartet, og bedre reklame og markedsføring enn det finnes vel knapt.

– Navnet på skiarenaen har nå blitt «Peer Gynt stadion». Du er selv en av investorene i det nye Peer Gynt Hotel nede i Lomoen på Vinstra. Så det nye navnet på skiarenaen faller vel i smak hos deg?

– Min anbefaling er å bruke «Peer Gynt»-navnet for det det er verdt. Hele dette området knyttes til Peer Gynt, og navnet er i ferd med å bygges opp som en merkevare. Dette merkevarenavnet er allerede kjent over hele verden, og må brukes til å markedsføre Vinstra, Gålå og området rundt. En slik merkevare kan bidra til at både Gålå og Vinstra kan vokse seg større og sterkere.